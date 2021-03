Ronaldo, aproape sa fie detronat de noul pusti minune al lui Sporting! Ce record poate sa "piarda" portughezul

Cristiano Ronaldo a fost debutat in fotbalul mare de Sporting Lisabona, iar atacantul detine un record de precocitate la clubul din Portugalia.

In ultima etapa de campionat, Dario Essugo a devenit cel mai tanar fotbalist din istorie care a jucat pentru Sporting, la doar 16 ani si 6 zile. Un debut extrem de precoce, tinand cont ca Ronaldo a debutat la 17 ani, 6 luni si 9 zile. Nu era Ronaldo primul in acest clasament, ci Santamaria, care a jucase primele minute pentru "lei" la 16 ani, 11 luni si 12 zile.

Dar Cristiano este jucatorul cel mai tanar care a inscris pentru Sporting. Iar acum nu se stie cat va mai ramane pe prima pozitie pentru ca Essugo se anunta un mare talent. Essugo, portughez de origine angoleza, a fost introdus pe teren in minutul 84 al meciului cu Guimaraes, in locul unuia dintre idolii sai, Joao Mario, cu a carui poza se lauda cand era mai mic. Pustiul are la dispozitie un an si opt luni pentru a deveni si cel mai tanar marcator pentru Sporting.

Cristiano a marcat la 17 ani, opt luni si doua zile, adica la aproape doua luni de la debut, precizeaza Mundo Deportivo. Sporting este lider in Portugalia si poate castiga primul titlu dupa 20 de ani, cu fostul ei jucator la "carma" echipei, Ruben Amorim, care e considerat unul din cei mai buni tineri antrenor din lumea fotbalului.