Radu Drăgușin a rămas, în cele din urma, la Tottenham, deși pe toată durata lunii ianuarie, s-a speculat puternic în privința plecării sale din Premier League.

Având în vedere că formația londoneză se confruntă cu grave probleme de efectiv, managerul Thomas Frank și conducerea au luat decizia de a-l păstra pe Radu în lot. Și, mai mult decât atât, tocmai l-au inclus și pe lista UEFA, în vederea meciurilor din Champions League.

Astăzi, în Manchester United – Tottenham (2-0), live și în exclusivitate pe VOYO, Drăgușin a început partida pe banca de rezerve. Românul a fost introdus însă repede, în minutul 32, după eliminarea lui Romero. Din păcate, cu internaționalul român pe gazon, meciul n-a avut desfășurarea dorită de fanii lui The Spurs.

Drăgușin, bătut la duelul aerian de dinaintea golului de 2-0

Când Radu a fost aruncat în luptă, tabela arăta 0-0. La doar șase minute după intrarea sa, Mbeumo a punctat pentru 1-0. Și, din păcate, Drăgușin a avut apoi partea sa de vină, la golul de 2-0, marcat de Bruno Fernandes, în minutul 81.

La o minge aruncată în careu, Drăgușin a fost depășit la duelul aerian, iar mingea a ajuns la mijlocașul portughez al lui United, care a majorat scorul după cum se poate vedea aici.

United - Tottenham s-a terminat 2-0, rezultat care a adâncit criza pentru londonezi.