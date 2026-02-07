Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost introdus de antrenorul Thomas Frank în minutul 32 al meciului Manchester United - Tottenham, din etapa a 25-a din Premier League.

Radu Drăgușin, rezervă utilizată în prima repriză din Manchester United - Tottenham

Drăgușin l-a înlocuit pe Odobert (aripă stânga), în contextul în care cu trei minute în urmă căpitanul Cristian Romero a încasat cartonașul roșu direct.

Thomas Frank a avut nevoie să găsească o soluție rapidă prin care să umple golul lăsat în centrul defensivei de către Romero, iar Drăgușin a fost alesul.

Inferioritatea numerică s-a simțit rapid. Mbeumo a deschis scorul, în minutul 38, pentru United, după o greșeală colectivă din defensiva celor de la Spurs. Meciul e LIVE VIDEO acum pe Sport.ro.

Echipele de start în Manchester United - Tottenham

Manchester United: Lammens - Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw - Casemiro, Mainoo - Amad Diallo, Bruno Fernandes, Cunha - Mbeumo

Michael Carrick



Tottenham: Vicario - Palhinha, Romero, Van de Ven - Gray, Gallagher, Sarr, Udogie - Odobert, Simons - Solanke

Drăgușin continuă să conteze la Tottenham

Radu Drăgușin a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru partidele eliminatorii din Liga Campionilor.

Deși mai multe echipe din Italia au fost interesate de Drăgușin în perioada de transferuri de iarnă, fundașul central al echipei naționale a rămas alături de gruparea nord-londoneză.

Thomas Frank are nevoie de internaționalul român în contextul accidentărilor din defensivă cu care se confruntă Spurs.

Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Manchester City 2-2, după ce a fost introdus pe finalul altor două confruntări din Premier League.

În plus, „Dragonul” a fost inclus de Thomas Frank și pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor. Tottenham este calificată direct în optimi, după ce a terminat grupa unică pe locul 4.