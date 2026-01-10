Craiova începe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!

Craiova &icirc;ncepe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a început cantonamentul de iarnă fără noutăți în lotul condus de Filipe Coelho.

TAGS:
Universitatea CraiovaLuquinhassanta clara
Din articol

În startul acestui an, Universitatea Craiova a anunțat că a rezolvat deja o mutare pentru sezonul viitor. Alexandru Iamandache (26 de ani), mijlocașul stânga de la CS Afumați, a semnat un contract valabil de la 1 iulie, însă se poartă negocieri pentru ca transferul să fie oficializat încă din această iarnă.

Universitatea Craiova l-ar fi ofertat pe brazilianul Luquinhas, de la Santa Clara

Pe lângă Iamandache, o altă țintă a Universității Craiova ar fi brazilianul Luquinhas (29 de ani), o extremă stânga care joacă în prima ligă din Portugalia, la Santa Clara.

Cu un CV bogat și cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas, care măsoară 1,69m, pare pe picior de plecare de la Santa Clara, după jumătate de sezon în care a reușit doar un assist în 13 partide. De serviciile sale sunt interesate Radomiak Radom, formație din Polonia, dar și Universitatea Craiova, care a făcut deja o ofertă, anunță jurnalistul Gustavo Guimaraes.

Interesant este că Luquinhas a lucrat în trecut alături de antrenorii de la Radomiak Radom și Universitatea Craiova. Cu Goncalo Feio la Legia Varșovia, iar cu Filipe Coelho la Vilafranquense.

Dublu campion cu Legia în Polonia și adversarul lui Messi în MLS

Luquinhas, care are și cetățenia portugheză, a dat cel mai bun randament din carieră la Legia Varșovia, unde a jucat în perioadele 2019-2022 și 2024-2025. Extrema a strâns 156 de meciuri, 25 de goluri și 21 de pase decisive la formația poloneză, alături de care a cucerit două titluri în Ekstraklasa și o Cupă.

În 2022, New York Red Bulls a plătit 3,2 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe Luquinhas de la Legia Varșovia. La gruparea din MLS, brazilianul a strâns 70 de meciuri, 10 goluri și 14 pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Kevin Durant a intrat din nou &icirc;n istoria NBA! Ce a reușit să fac starul
Kevin Durant a intrat din nou în istoria NBA! Ce a reușit să fac starul
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca &bdquo;albaștrilor&rdquo;
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor”
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin &icirc;n Anglia?
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin în Anglia?
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! &bdquo;Cetățenii&rdquo; atacă o bornă veche de 70 de ani
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



Recomandarile redactiei
Au &icirc;nceput negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Au început negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: &bdquo;Am discutat cu el&rdquo;
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: „Am discutat cu el”
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece
Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"
Transfer tare &icirc;n Superligă! Fostul jucător de la Sporting Lisabona a semnat
Transfer tare în Superligă! Fostul jucător de la Sporting Lisabona a semnat
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Mamut, ce debut! Fostul atacant al lui FCSB, gol după 10 minute &icirc;n surpriza serii din cupele europene
Mamut, ce debut! Fostul atacant al lui FCSB, gol după 10 minute în surpriza serii din cupele europene
Andrei Chindriș revine &icirc;n Liga 1! Unde va evolua fundașul care a refuzat un salariu extraordinar la FCSB
Andrei Chindriș revine în Liga 1! Unde va evolua fundașul care "a refuzat un salariu extraordinar" la FCSB
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

stirileprotv Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!