Craiova începe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!

În startul acestui an, Universitatea Craiova a anunțat că a rezolvat deja o mutare pentru sezonul viitor. Alexandru Iamandache (26 de ani), mijlocașul stânga de la CS Afumați, a semnat un contract valabil de la 1 iulie, însă se poartă negocieri pentru ca transferul să fie oficializat încă din această iarnă.

Universitatea Craiova l-ar fi ofertat pe brazilianul Luquinhas, de la Santa Clara



Pe lângă Iamandache, o altă țintă a Universității Craiova ar fi brazilianul Luquinhas (29 de ani), o extremă stânga care joacă în prima ligă din Portugalia, la Santa Clara.



Cu un CV bogat și cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas, care măsoară 1,69m, pare pe picior de plecare de la Santa Clara, după jumătate de sezon în care a reușit doar un assist în 13 partide. De serviciile sale sunt interesate Radomiak Radom, formație din Polonia, dar și Universitatea Craiova, care a făcut deja o ofertă, anunță jurnalistul Gustavo Guimaraes.



Interesant este că Luquinhas a lucrat în trecut alături de antrenorii de la Radomiak Radom și Universitatea Craiova. Cu Goncalo Feio la Legia Varșovia, iar cu Filipe Coelho la Vilafranquense.