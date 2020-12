Varianta SURPRIZA de transfer pentru Leo Messi! Un fost coechipier il vrea la Napoli: "Ar trebui sa mearga acolo! Oamenii l-ar manca de viu!"

Kevin-Prince Boateng a jucat pentru Barcelona in 2019.

In prezent in Serie B la Monza, Boateng a oferit un interviu pentru ESPN in care a declarat ca fostul sau coleg Lionel Messi ar trebui sa joace pentru Napoli, echipa la care regretatul Diego Armando Maradona a petrecut cei mai buni ani ai carierei.

"Messi ar trebui sa mearga la Napoli ca Maradona. Ar fi grozav daca el insusi ar suna clubul si le-ar spune: Vreau sa vin! Ar putea spune: chiar daca nu voi mai purta tricoul cu numarul 10, as vrea sa onorez numarul 10 purtat de Maradona si sa vin sa joc un an sau doi la Napoli fara sa ma gandesc la bani, doar pentru inima.

Ar fi ca un film: ar trebui sa mearga la antrenamente cu elicopterul pentru ca oamenii l-ar manca de viu si ar fi foarte fericit", a declarat Boateng sursei citate.