Eugen Neagoe anunta posibile plecari de la echipa: "Sunt jucatori care au oferte!" Ce a promis antrenorul giurgiuvenilor dupa meciul de la Botosani

Astra a remizat in deplasare cu Botosani, scor 1-1.

Eugen Neagoe a vorbit dupa meci despre prestatia echipei sale si s-a aratat multumit de acest punct obtinut.

"Una peste alta am fost multumit de atitudinea lor si de efotul fantastic pe care l-au depus. Nu sunt multumit, mi-as fi dorit cele 3 puncte, chiar daca cei de la Botosani au avut mai mult posesia. Am primit acel gol dupa o minge lunga. Acea faza a fost putin in lateral si nu trebuia sa ajunga mingea la adversar, trebuia sa fim noi primii care dam in minge. A fost acel moment neinspirat al lui Dima, dar una peste alta sunt multumit de atitudinea baietilor. Chiar daca am avut si absente, ca cea a lui Gaman, nu vreau sa gasim scuze si nu imi plac momentele astea in care trebuie sa gasesc scuze dupa meciuri. Am fost multumit de atitudine si am obitnut un punct meritat.

Ne-am propus sa adunam mai multe puncte decat avem, ne doream sa castigam. Speram sa o facem contra celor de la Medias", a declarat Neagoe dupa meci.

Neagoe a vorbit si despre posibile mutari in perioada de transferuri din iarna si a asigurat ca echipa lui isi va imbunatati jocul de la meci la meci.

"Ei au incredere in mine si eu am incredere in ei si sunt convins ca vom deveni o echipa puternica, va promit. Mai avem doua jocuri, apoi perioada de pregatire, si vom arata altfel. E prea devreme sa vorbim despre transferuri, cu siguranta daca vom gasi 2-3 jucatori valorosi vom incerca sa ii aducem.

Sunt jucatori care au oferte, care au unele semnale de la anumite echipe, dar in acest moment nu a plecat nimeni. Ramane sa vedem in perioada urmatoare", a adaugat antrenorul Astrei.

Dupa egalul de la Botosani, Neagoe ramane neinvins pe banca echipei giurgiuvene.