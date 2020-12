John Barnes e ALL IN pentru Coltescu! A invatat ROMANA si se cearta cu sute de oameni pe net: "N-a facut nimic gresit!"

Fostul star al lui Liverpool si al nationalei Angliei e implicat activ in sustinerea arbitrilor romani acuzati de rasism dupa PSG - Basaksehir.

John Barnes (57 de ani) raspunde la zeci de mesaje pe marginea subiectului "Coltescu vs Webo". Barnes crede ca romanii Sovre si Coltescu n-au facut nimic gresit in momentul in care au incercat sa-l identifice pe secundul lui Basaksehir dupa culoarea pielii.

Barnes da chiar exemple din limba romana, demonstrand ca s-a informat serios inainte sa scrie pe Twitter. Fostul mijlocas spune ca 'Negru' e departe de a fi cuvantul 'negro' din engleza, folosit intr-un mod ofensiv in Insula. In apararea brigazii, Barnes spune ca 'Negru' e si nume de familie pentru cetatenii din Romania, lucru ce demonstreaza ca nu are nimic ofensiv la adresa cuiva.

Cateva dintre schimburile de replici dintre userii de pe net si John Barnes: