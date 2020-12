UEFA a recalculat coeficientii echipelor din Europa! FCSB este cea mai bine clasata echipa din Romania! Pe ce locuri se afla CFR si Astra

Romania a ramas fara nicio echipa in cupele europene in acest sezon.

CFR Cluj a fost eliminata inca din faza grupelor UEFA Europa League dupa infrangerea cu 1-2 in deplasarea de la Berna cu Young Boys.

Dupa incheierea fazei grupelor din cele doua competitii continentale, UEFA a actualizat clasamentul coeficientilor. Astfel, FCSB este echipa din Romania cel mai bine clasata echipa din Romania, cu toate ca nu s-a mai calificat de trei ani in grupele unei competitii europene.

Ros-albastrii se situeaza pe pozitia a 69-a cu 21.000 puncte, in vreme ce campioana CFR este pe locul 96. Astra este pe locul 142, in timp ce Universitatea Craiova, Dinamo sau Botosani nu se afla in primele 200 de echipe.

Clasamentul este condus in acest moment de campioana Europei Bayern Munchen, urmata de Barcelona si Juventus. 3 echipe din Premier League se afla in primele 10 de pe continent, respectiv Liverpool, Manchester United si Manchester City.

Clasamentul actualizat de UEFA

1. Bayern Munchen – 122,000

2. Barcelona – 116,000

3. Juventus – 113,000

4. Real Madrid – 112,000

5. Atletico Madrid – 110,000

6. Manchester City – 105,000

7. PSG – 101,000

8. Manchester United – 97,000

9. Sevilla – 92,000

10. Liverpool – 90,000

…………………

69. FCSB – 21,000

…………………

96. CFR Cluj – 16,500

…………………

142. Astra Giurgiu – 8,000