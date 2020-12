Petrescu e gata sa mearga la echipa care se bate pentru Champions League! Are 8 titluri in ultimii 8 ani: "As merge la aceasta echipa!"

Dan Petrescu s-a despartit de CFR dupa ce a castigat trei titluri consecutive.

S-a discutat foarte mult despre interesul unor cluburi din zona Golfului pentru antrenorul de 52 de ani, principala echipa vehiculata fiind Al Nasr.

Se pare insa ca Petrescu ar dori sa ramana in cele din urma in Europa. Dupa cum site-ul www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, campioana Bulgariei Ludogorets Razgrad este interesata de serviciile romanului.

Petrescu a vorbit in presa din Bulgaria despre aceasta posibilitate si, desi a declarat ca nu stie nimic despre interesul echipei din Razgrad, nu a ascuns ca ar accepta o eventuala oferta.

"Sunt speculatii, nu stiu de unde au aparut. Ludogoret e un club mare si sunt pregatit sa devin antrenorul acestei echipe. Totusi, nimeni nu m-a cautat", a dezvaluit Petrescu jurnalistilor de la Gong.bg.

Daca aceasta mutare se va concretiza, se va mari colonia de romani de la Ludogorets. Dan Petrescu ar urma sa ii aiba sub comanda pe Moti, Dragos Grigore si Keseru.