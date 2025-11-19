Cosmin Olăroiu (56 de ani) a ajuns la capătul drumului cu naționala Emiratelor, cel puțin în ceea ce privește tentativa de a obține calificarea pentru Mondiale, după zece meciuri.

Bilanțul lui Oli include și două amicale cu echipe de club, disputate în cadrul stagiului european din vară, după cum se poate vedea mai jos:

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

Marți seara, după înfrângerea de la Basra, cu Irak, care a „ucis“ visul calificării la Mondiale, Olăroiu a fost implicat într-un schimb ciudat de replici cu reporterul televiziunii din Emirate, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, există o explicație pentru acest moment. Pe scurt: Oli poate rezilia contractul său cu Federația din Emirate, în următoarele zile!

Olăroiu a preferat mereu munca de antrenor la echipe de club

Așadar, mandatul primului selecționer român din istoria Emiratelor se poate încheia după zece meciuri. Ar fi al doilea cel mai scurt contract al lui Oli, ca antrenor, după cel pe care l-a avut, în calitate de selecționer al Arabiei Saudite. Atunci însă, lucrurile erau clare și de așteptat. În sensul că, fix înainte de Cupa Asiei din 2015, românul a preluat naționala „verzilor“, acceptând această provocare doar pe durata turneului final, deși era antrenor și la Al-Ahli Dubai (Emirate). De altfel, după doar patru meciuri pe banca saudiților, Oli s-a și întors la echipa sa de club.

Acum, românul poate solicita încheierea acordului cu federația din Emirate pe cale amiabilă. Pentru că Oli a preferat mereu munca de antrenor al unor echipe de club. Din această postură, a și avut cele mai bune rezultate, cu peste 20 de trofee cucerite în România, Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China.

Așadar, „ruperea“ acordului cu federația poate explica reacția lui Oli din timpul interviului. Pentru că românul n-ar avea de gând să însoțească naționala Emiratelor, la FIFA Arab Cup din Qatar, competiție programată pentru 1-18 decembrie.

