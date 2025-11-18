Cosmin Olăroiu a fost un antrenor de club cu „aspiratorul de trofee“ la el. Pentru că CV-ul său include peste 20 de trofee câștigate cu diferite echipe.

Din păcate pentru Oli, deocamdată, succesul imens pe care l-a avut la grupări din România, Arabia Saudită, Qatar, China sau Emirate l-a ocolit, ca selecționer.

În această seară, la 6 luni după numirea sa pe banca Emiratelor, Oli a eșuat în tentativa sa, de a duce reprezentativa arabă la doar al doilea Mondial din istoria țării, după cel din 1990. Pentru că meciul Irak – Emirate, oferit de Sport.ro aici, a avut un deznodământ dramatic.

După această partidă, care a spulberat visul Emiratelor de a merge la CM 2026, Oli, vizibil emoționat, a vorbit despre această campanie cu un final dureros pentru echipa sa.

„E pentru prima dată în toată cariera mea de antrenor în care lucrez la o echipă, unde am susținerea tuturor. Mă refer la federație, la ligă, la mass-media, la suporterii noștri. Pur și simplu, toți cei din jurul naționalei! Am acceptat să fiu selecționerul Emiratelor cu inima deschisă. Pentru că iubesc această țară și vreau să dau o mână de ajutor. Folosind experiența mea, am vrut să duc naționala la Mondiale. Din păcate, n-a fost suficient. Sunt lucruri pe care le putem controla, dar și altele pe care nu le putem controla. Așa cum s-a întâmplat la ultima fază (n.r. – a meciului cu Irak), atunci când mingea a lovit mâna unui jucător în careu, după cornerul lor. Păcat...“, a spus Oli.

