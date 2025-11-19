Prea frumos, ca să fie adevărat! Așa putea fi traseul profesional al antrenorului Cosmin Olăroiu, în cazul în care ar fi obținut calificarea la Cupa Mondială din 2026 cu naționala Emiratelor.

De când s-a dus în Asia, în 2007, Oli s-a umplut de trofee. Peste 20 câștigate în Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și China. Nu mai departe de luna mai, el a cucerit chiar Champions League 2 cu ultima sa echipă de club, Sharjah. Din păcate pentru Olăroiu, succesul său, ca antrenor de club, nu l-a urmat și la naționala Emiratelor. Ieri, reprezentativa arabă a fost eliminată din cursa calificării la Mondiale, după un retur dramatic, în fața Irakului, după cum Sport.ro a arătat aici.

De la portarul „gropar“ la ghinionistul Yahia Nader

Până să ajungă la acest play-off asiatic în fața Irakului – miza a fost prezența la barajele intercontinentale de calificare la Mondiale – Oli a „murit“, în faza anterioară a preliminariilor, pe mâna unui portar „gropar“, după cum Sport.ro a arătat aici.

Revenind la returul cu Irak de aseară, când toată lumea se pregătea de intrarea meciului în cele două reprize adiționale, cerul a căzut peste Oli. Pentru că, la ultima fază, la un corner pentru gazde, mingea l-a lovit pe fundașul Yahia Nader. A fost ghinion curat. Din două motive.

În primul rând, apărătorul Emiratelor nu prea avea cum să se ferească de contactul cu mingea în poziția în care se afla. Apoi, pentru că, într-o primă fază, infracțiunea îi scăpase centralului japonez. Care a fost chemat pe margine, la indicația colegilor din camera VAR, pentru a revedea faza. După ce a făcut asta, Yusuke Araki a acordat lovitură de pedeapsă pentru Irak, transformată de Amir Al-Ammari.

S-a făcut 2-1 pentru gazde, în minutul 90+17 – deși se acordaseră doar 10 minute de prelungiri -, iar Irak și-a câștigat locul la barajele intercontinentale, unde are o șansă imensă, după cum Sport.ro a explicat aici.

