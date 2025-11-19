Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar eșecul îl costă enorm pe antrenorul român: un bonus uriaș de 5 milioane de euro, promis de șeici în cazul obținerii biletului pentru turneul final.

Șeicii îl îmbrăcau în aur pe Olăroiu!

După 1-1 în tur, Emiratele au pierdut dramatic returul cu Irak, scor 1-2, la Basra. Calificarea s-a rupt la un penalty dictat după intervenția VAR. Al-Ammari a transformat lovitura de pedeapsă, iar visul lui Olăroiu s-a spulberat.

Românul fusese numit selecționer în aprilie 2025, cu obiectiv clar: calificarea la Mondial, al doilea din istoria Emiratelor. De altfel, contractul său includea și o primă spectaculoasă de 5 milioane de euro exclusiv pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Ratarea barajului intercontinental îl lasă fără bonus, însă Oli rămâne unul dintre cel mai bine plătiți tehnicieni din Asia. Românul încasează 5,3 milioane de euro pe an, iar în cei doi ani de contract va strânge aproape 11 milioane.

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a eșuat în misiunea sa, de a duce naționala Emiratelor la doar al doilea Mondial din istoria țării.

După două șanse irosite, mai întâi în iunie, iar apoi luna trecută, echipa lui Oli a ajuns față în față cu naționala Irakului, în play-off-ul asiatic cu o miză uriașă: prezența la barajele intercontinentale din martie 2026, unde se dau ultimele două bilete pentru CM 2026.

După 1-1, în tur, la Abu-Dhabi, returul din această seară, la Basra, a fost sufocant! Prima repriză s-a încheiat, de asemenea, la egalitate: 0-0. Apoi, în debutul părții secunde, naționala Emiratelor a trecut în frunte, după reușita semnată de Caio Lucas, atacantul brazilian naturalizat de la Sharjah.

Din păcate pentru Oli, echipa sa a plătit prețul pentru marea ei slăbiciune: fazele fixe! Pentru că Mohanad Ali a egalat cu capul, după o lovitură liberă, în minutul 66. La 1-1, după expirarea celor 90 de minute, arbitrul japonez a dictat 10 minute adiționale. S-a jucat însă până în minutul 90+17! Iar în minutul 90+10, s-a petrecut faza care a ruinat echipa lui Olăroiu.

După un corner pentru Irak, mingea l-a lovit pe un jucător al Emiratelor în mână, în careu. Infracțiunea i-a scăpat centralului japonez, care a fost chemat pe margine, pentru a vedea reluarea. După vreo șapte minute de așteptare, arbitrul a acordat penalty pentru Irak. Transformat de Al-Ammari, în minutul 90+17!

Irak - Emirate s-a terminat 2-1, după 1-1 în tur, așa că irakienii merg la barajele intercontinentale din martie 2026, cu speranța calificării la Mondiale. Naționala Irakului a mai fost la un singur Mondial, cel din 1986, în Mexic.

Pentru Olăroiu și naționala Emiratelor visul calificării la CM 2026 s-a încheiat, la Basra.

