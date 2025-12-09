Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu s-a impus marți cu 3-1 în fața Kuweitului, într-un meci decisiv din ultima etapă a fazei grupelor, și continuă cursa pentru trofeu.

Startul a fost fulminant pentru formația antrenorului român. Yahya Al-Ghassani a fost omul primei reprize, reușind o „dublă” spectaculoasă în decurs de doar două minute. Atacantul a deschis scorul în minutul 16, dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut în urma unui fault comis de Ahmed Al-Dhafiri. Imediat după reluarea jocului, Al-Ghassani a lovit din nou, fructificând din interiorul careului o pasă excelentă venită de la Caio Lucas.

Emoții risipite de execuția lui Gimenez

Misiunea a devenit și mai simplă pentru trupa lui „Oli” în minutul 56, când Kuweitul a rămas în inferioritate numerică. Sultan Al-Enezi a văzut cartonașul roșu direct, după consultarea sistemului VAR, pentru o lovitură fără minge aplicată aceluiași Al-Ghassani.

Totuși, adversarii nu au cedat imediat și au reușit să reducă din diferență trei minute mai târziu, prin Fahad Al-Hajeri, care a înscris cu o lovitură de cap. Emoțiile pe banca tehnică au fost risipite definitiv de Nicolas Gimenez. În minutul 66, acesta a luat o acțiune pe cont propriu de la mijlocul terenului și a trimis o "torpilă" de la distanță, direct în vinclul porții, stabilind scorul final.

Grație acestui succes, Emiratele Arabe Unite au acumulat 4 puncte și au terminat Grupa C pe locul secund. Liderul autoritar a fost Iordania, care a făcut instrucție cu Egiptul în celălalt meci al zilei, câștigând cu 3-0 și terminând cu punctaj maxim. Egiptul și Kuweitul au părăsit competiția.

