FIFA Arab Cup 2025 a ajuns în faza sferturilor de finală, după următorul program:

Maroc - Siria 1-0 (Walid Azarou 79) ieri

Palestina - Arabia Saudită 1-2 după prelungiri (Oday Dabbagh 64 / Feras Al-Buraikan 58 - din penalty, Mohamed Kanno 115) ieri

Iordania - Irak (azi de la ora 16:30)

Algeria - Emiratele Arabe Unite (azi de la ora 19:30).

Pentru un loc în semifinalele competiției se luptă nu doar românul Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ci și Islam Slimani (foto), atacantul algerian de 37 de ani al lui CFR Cluj, în duel direct în această seară.

Alan Aussi, ex-CFR Cluj, OUT cu Siria



Celălalt fotbalist trecut prin Superligă tot la CFR Cluj, Alan Aussi, a fost eliminat cu naționala Siriei.

Aussi (24 de ani) este una dintre cele mai interesante apariții la echipa din Cluj, o apariție meteorică însă: fundașul central fost internațional de juniori ucrainean devenit din acest an internațional de seniori sirian.

Născut în Donețk, Aussi a jucat atât la Șahtior, cât și la Dinamo Kiev, iar la CFR Cluj a ajuns în 2024 de la Ponferradina din Spania.

Nu a evoluat la ardeleni decât 13 minute în două meciuri (un 4-1 cu Rapid în Superligă și un 2-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț în Cupa României), iar la începutul acestui an s-a transferat în Luxemburg, la Dudelange.

