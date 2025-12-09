După remiza tensionată din etapa trecută cu Egiptul (1-1), trupa antrenorului român avea nevoie de un succes în ultima rundă a grupelor pentru a spera la calificare. Emiratele s-au impus fără emoții în fața Kuweitului și au terminat Grupa 3 pe locul secund, cu 4 puncte, în spatele liderului Iordania, care a avut un parcurs perfect (9 puncte).



Marea perdantă a zilei a fost Egiptul, care a părăsit competiția prematur, în ciuda evoluțiilor apreciate. Imediat după fluierul final, Cosmin Olăroiu a analizat evoluția jucătorilor săi, lăudat atitudinea acestora.



„Am meritat să revenim și să ne calificăm. Jucătorii au avut o prestație bună astăzi, deci este o calificare meritată pentru noi. Și Egiptul a jucat bine, dar nu a reușit să se califice. Am un grup bun de jucători și vom oferi și mai mult de atât. Acesta este fotbalul: ieri ne părea rău pentru rezultate, iar astăzi suntem fericiți cu ce am realizat”, a spus Cosmin Olăroiu la finalul meciului.



Despre viitorul pe banca tehnică



Situația lui Olăroiu la cârma naționalei din Golf a fost un subiect intens discutat în presa arabă, mai ales după ce Emiratele au ratat calificarea la Campionatul Mondial, pierzând în baraj contra Irakului.



Întrebat despre viitorul său, antrenorul român a subliniat atașamentul său față de fotbalul din Emirate, evitând astfel să dea curs speculațiilor despre o posibilă plecare a sa.



„Am venit la naționala Emiratelor pentru a ajuta și este o mare onoare pentru mine să fiu aici. Respect această țară și îmi doresc să progresăm”, a conchis Olăroiu.