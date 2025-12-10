Cosmin Olăroiu a avut, în sfârșit, un meci, ca selecționer al Emiratelor, la finalul căruia și-a permis să zâmbească.

După 3-1 cu Kuweit, în ultima etapă din grupele FIFA Arab Cup 2025, competiție găzduită de Doha (Qatar), reprezentativa „albilor“ a avansat în sferturi. Ce-i drept, și cu ajutorul rezultatului înregistrat în celălalt meci din grupa C, cel în care Iordania a zdrobit Egiptul cu 3-0.

Peste două zile, vineri mai precis, de la ora 19:30, naționala Emiratelor va întâlni Algeria, în prima partidă eliminatorie. Învingătoarea acestui duel va merge, în semifinale, unde va da de câștigătoarea meciului Maroc – Siria.

Până atunci, Oli a analizat victoria cu Kuweit și a remarcat că, din păcate pentru reprezentativa pe care o pregătește din luna mai, aceasta suferă de o „boală cronică“. Una pentru care nici măcar Olăroiu n-a reușit să găsească „tratamentul“ potrivit.

Olăroiu: „N-avem talie în apărare. Nu pot să-i fac mari“

De când și-a început mandatul de selecționer al Emiratelor, Oli, un excelent organizator al jocului defensiv, pe care îl pregătește meticulos, a fost dus în pragul disperării de ce vede în apărare.

Pe lângă unor gafe monumentale și greșeli personale, au fost foarte multe goluri primite din faze fixe. Aproape meci de meci! Inclusiv în partida cu Kuweit, naționala Emiratelor a „reușit“ să ia gol din fază fixă, iar asta într-un moment în care echipa adversă avea un om mai puțin, după eliminarea lui Al-Enezi.

Văzând această situație, Oli s-a resemnat și a explicat de ce naționala Emiratelor își trece în cont meciul și golul încasat din faze fixe.

„Echipa noastră n-are talie în apărare. N-avem fundași suficient de înalți. Eu nu pot să schimb asta. Nu pot să-i fac mai mari. Îmi pare foarte rău că, din nou, am luat gol din fază fixă. E o problemă pe care o cunoaștem foarte bine. Golul lor a complicat meciul. Din fericire, de data aceasta, măcar am reușit să înscriem și golul trei și să ne liniștim. Am un grup bun de jucători la dispoziție. Un grup care crește, treptat. Ce contează e că am câștigat acest meci și ne-am atins obiectivul de a merge în sferturi. Acum, trebuie să ne concentrăm asupra următorului pas. Pentru că meciul cu Algeria va fi foarte dificil și va necesita să ne dublăm efortul pentru a reuși“, a spus Oli.

