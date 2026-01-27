La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte după 23 de etape, urmată de Rapid București, cu 45, și Dinamo, cu 44.

Surpriza vine de la FC Argeș, nou-promovată, aflată pe locul patru, cu 38 de puncte, în timp ce FC Botoșani și Oțelul Galați completează top 6, ambele cu câte 36.



La polul opus, CFR Cluj ocupă locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB traversează un sezon dificil și se află abia pe poziția a 11-a, cu 31 de puncte.



Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”



Edi Iordănescu a analizat actualul sezon din Superliga și a vorbit despre nivelul ridicat de competiție. Fostul selecționer al României consideră că bătălia pentru play-off este mai strânsă ca oricând.



Mai mult, tehnicianul a avut cuvinte de laudă la adresa Universității Craiova, pe care o vede drept cea mai competitivă echipă a momentului.



„Am urmărit campionatul nostru mai mult după ce am revenit din Polonia. Este un campionat mai disputat ca oricând. Este o luptă acerbă pentru Play-Off și asta face bine competiției. Vedem echipe importante care au probleme și nu au garanția Play-Off-ului. Aici mă refer la CFR, care totuși pare într-o revenire de formă. Felicit și conducerea și pe Daniel Pancu, care a reușit să redreseze rapid echipa. CFR este în revenire de formă și are din nou speranțe pentru Play-Off.



Mă gândesc și la FCSB, care este într-o cădere. Părea că începe să recupereze puțin teren, dar este într-o cădere. Acum, parcă mai mult ca niciodată, sunt destul de multe echipe cu pretenții de Play-Off argumentate. Cea mai competitivă echipă în momentul de față este Craiova.



Dar trebuie să demonstreze și continuitate. Cu regretul că Mirel a plecat de acolo. Cred că într-o măsură foarte mare este și meritul lui pentru că a pus bazele acestei echipe. Conducerea pare că a fost inspirată în alegerea următorului antrenor. Craiova arată bine și are pretenții la campionat. Să vedem dacă reușește să ducă acest parcurs până la final. Au mai fost și alți ani în care a arătat așa și în final a pierdut teren”, a spus Edi Iordănescu, la Sport Total FM.



De-a lungul carierei, Edi Iordănescu a antrenat opt echipe din România. În ordine, acestea sunt FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB.

