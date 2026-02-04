Marți seară, FC Hermannstadt a suferit un eșec drastic contra celor de la Rapid. Giuleștenii s-au impus clar, scor 3-0, după golurile marcate de Denis Ciobotariu, Dina Grameni și Timotej Jambor, în timp ce Alex Dobre a ratat un penalty.

Dorinel Munteanu nu mai vrea transferuri la Hermannstadt și îl avertizează pe Kevin Ciubotaru

Dorinel Munteanu a catalogat ziua celor de la Hermannstadt drept una "neagră", având în vedere multitudine de erori din jocul formației sale. Cu toate acestea, întrebat dacă mai așteaptă transferuri, antrenorul sibienilor a anunțat că a decis să meargă până la finalul sezonului cu lotul pe care îl are acum la dispoziție.

De asemenea, Dorinel Munteanu s-a arătat destul de nemulțumit de prestația lui Kevin Ciubotaru, fundașul lateral care s-a aflat în discuții privind un transfer la FCSB.

"Am făcut foarte multe greșeli. Această zi neagră a fost completă, am avut de toate: greșeli individuale, greșeli colective, din cornerele noastre nu puteam să dăm o pasă sau să recentrăm. A fost o zi nefastă pentru jucătorii mei.

(n.r - Întrebat dacă mai vrea transferuri la Hermannstadt) Nu. Cu ăștia mergem în continuare. Eu cred în capacitatea lor. Chiar am făcut apel la ei astăzi. Sunt cu moralul la pământ, dar mâine vreau să-i readuc la gândurile bune.

Eu vreau să joace Kevin Ciubotaru mai bine decât azi. Dacă pleacă sau nu, nu știu. N-am fost informat de nicio plecare. El se antrenează cu noi, dar aștept de la Kevin altceva decât a făcut astăzi", a spus Dorinel Munteanu, la conferința de presă.

După 25 de etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15, penultimul, cu doar 17 puncte. Pentru sibieni urmează meciul de pe terenul lui FC Argeș, programat vineri, de la 17:00.