Atacantul italian Davide Massaro (care va împlini 28 de ani peste câteva zile) a semnat cu CSC Dumbrăvița din Liga 2.

Este vorba despre o revenire în fotbalul românesc pentru fotbalistul format de Juventus Torino.

Massaro a mai evoluat în țara noastră la CS Mioveni (inclusiv în prima ligă), Academica Clinceni și Unirea Constanța.

În vara lui 2022, italianul a fost propus la FCSB, dar patronul Gigi Becali a refuzat atunci transferul și l-a ales pe mai bine cotatul Andrea Compagno.

Davide Massaro, gol decisiv pentru CSC Dumbrăvița în amicalul de ieri

De altfel, Massaro a intrat direct în pâine la divizionara secundă.

În amicalul disputat ieri cu Viitorul Arad din Liga 3, atacantul a marcat golul victoriei, 2-1.

”Cu două minute înaintea finalului, în urma unei centrări expediate de pe stânga de Gladun, la bara a doua, italianul Davide Massaro a înscris cu capul și a adus victoria pentru echipa noastră”, a notat CSC Dumbrăvița pe site-ul oficial.

Primul gol al echipei din județul Timiș fusese înscris de Carlo Casap, dublul campion al României cu Viitorul și Farul, transferat și el în această iarnă.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES