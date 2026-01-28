Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, arena „Tupraș Stadium”, cu o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.



Câștigătoarea meciului Turcia - România va întâlni în finala barajului, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida de la Istanbul va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.



Edi Iordănescu: „Turcia nu este o echipă perfectă!”



Edi Iordănescu este de părere că România are forța necesară să treacă de Turcia. Mai mult, fostul selecționer a scos la iveală mai multe puncte slabe ale adversarilor din „Țara Semilunei”.



“Eu sunt de acord că este o misiune dificilă, dar calificarea la un Mondial nu poate să fie un drum facil. Nu poate să însemne că termini pe locul 3 în grupă și ai așteptări să mergi la un Mondial. Eu nu îmi permit să dau vreun sfat. Cei care sunt acum la Echipa Națională, staff-ul tehnic împreună cu domnul Lucescu sunt cei mai în măsură să analizeze, să evalueze și să construiască un plan pentru acest joc. Și sunt sigur că o vor face în cel mai mic detaliu.



Voi vorbi ca suporter al echipei naționale, nici măcar ca fost selecționer. Îmi doresc ca echipa națională să lege două calificări. Ar fi ceva extraordinar după un EURO fabulos. Și mă refer aici la toată emulația care s-a creat, nu neapărat la partea sportivă. Ceea ce am văzut în Germania n-am crezut vreodată că se poate întâmpla cu echipa națională a României și suporterii ei. E ceva fantastic care nu poate fi descris în cuvinte, ci doar trăit. Și am trăit acele momente.



Ar fi ceva extraordinar ca acea performanță să fie legată de o calificare la un Campionat Mondial. Mai ales că sunt atât de mulți ani de la ultimul Mondial. E o generație în care eu am crezut și cred. Dacă nu credeam, nu veneam la echipa națională. Am crezut și cred că această generație poate produce această performanță. Ca și suporter, pot să spun că sunt de acord că va fi o misiune grea, mai ales că e un joc în deplasare, dar nu imposibilă.



„Ai nevoie și de șansă”



Un astfel de meci, cu o miză atât de mare, într-un ‘vulcan’ cum va fi la Istanbul, necesită o pregătire psihologică extraordinară, în primul rând. Aici, la pachet, intră și încrederea și convingerea că se poate. Dacă n-ai această convingere, n-ai nicio șansă. Trebuie să mergi, să dai totul și să crezi. Fotbalul a demonstrat în timp că calculele se schimbă după fluierul de început. Sunt 90 de minute și se poate întâmpla orice – un contraatac, un cartonaș roșu, o fază fixă, puțină șansă. Ai nevoie și de șansă.

Turcia nu este o echipă perfectă. Nu există echipa perfectă. E o echipă cu forță ofensivă, cu mulți jucători cu multă calitate, dar asta nu o face neapărat o echipă. Am văzut și vulnerabilități și sunt sigur că staff-ul nostru tehnic va pregăti foarte bine meciul și va încerca să speculeze aceste vulnerabilități. Am văzut foarte multe carențe în meciul cu Spania, pierdut cu 6-0. Este și o echipă de moral, care joacă cu o presiune foarte mare.

Publicul lor poate să aibă reacții neașteptate. Dacă jocul nu funcționează, publicul poate să se irite, iar asta trebuie speculat la maxim. Trebuie să facem un joc de uzură, foarte bine organizat, cu un control al spațiilor și al timpului, dacă nu al mingii. Cu cât va trece timpul, presiunea va fi mai mare pe Turcia, nu pe noi. Eu spun că avem această șansă și trebuie să fim optimiști. Avem cu toții datoria să credem în echipa națională. Noi toți suntem suporterii echipei naționale și o calificare ar însemna enorm”, a declarat Edi Iordănescu, la Sport Total FM.

Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

