Pentru a doua dată în ultimele trei ediții, Spania și Portugalia vor disputa finala Campionatului European de Futsal.

În faza semifinalelor, Spania și-a arătat forța defensivă și a controlat partida cu Croația. Ibericii s-au impus cu 2-1, conducând cu 2-0 la pauză și reușind să țină poarta intactă până în minutul 37 al partidei.

Portugalia - Spania, finala EURO Futsal, sâmbătă, de la 20:30, exclusiv pe VOYO

Spania - Croația 2-1 și Portugalia - Franța 4-1, în semifinalele EURO Futsal 2026.

Programul finalelor de la EURO Futsal 2026, transmise exclusiv de VOYO

sâmbătă, 7 februarie, ora 17:00 - finala mică dintre Franța și Croația

sâmbătă, 7 februarie, ora 20:30 - finala mare dintre Portugalia și Spania

Francisco Cortes, cu două pase de gol, a fost omul decisiv pentru spanioli, care vor căuta sâmbătă cel de-al optulea titlu de campioni europeni, în futsal.

De partea opusă, portughezii își vor dori să extindă la trei numărul de trofee adjudecate consecutiv, în această întrecere.