Pentru a doua dată în ultimele trei ediții, Spania și Portugalia vor disputa finala Campionatului European de Futsal.
În faza semifinalelor, Spania și-a arătat forța defensivă și a controlat partida cu Croația. Ibericii s-au impus cu 2-1, conducând cu 2-0 la pauză și reușind să țină poarta intactă până în minutul 37 al partidei.
- Spania - Croația 2-1 și Portugalia - Franța 4-1, în semifinalele EURO Futsal 2026.
Programul finalelor de la EURO Futsal 2026, transmise exclusiv de VOYO
- sâmbătă, 7 februarie, ora 17:00 - finala mică dintre Franța și Croația
- sâmbătă, 7 februarie, ora 20:30 - finala mare dintre Portugalia și Spania
Francisco Cortes, cu două pase de gol, a fost omul decisiv pentru spanioli, care vor căuta sâmbătă cel de-al optulea titlu de campioni europeni, în futsal.
De partea opusă, portughezii își vor dori să extindă la trei numărul de trofee adjudecate consecutiv, în această întrecere.
Portarul portughezilor, în prim-plan de două ori: a gafat, după care a contribuit decisiv la ultimul gol
În semifinala cu Franța, Portugalia s-a distrat mai mult decât a fost intimidată, în ciuda faptului că francezii au deschis scorul, inclusiv datorită unui mare ajutor primit din partea portarului portughezilor, Bernardo Paco.
Acesta s-a revanșat spre finalul jocului, când a contribuit decisiv la înscrierea golului patru. Cu Franța având portarul scos din poartă și înlocuit cu un jucător pe teren, Paco a profitat de poarta goală și a trimis, cu stângul, direct în bară, însă mingea - boltită - a ricoșat din bară în pieptul unui adversar și a intrat în plasă.
Între cele două momente în care portarul Paco s-a evidențiat, Portugalia s-a redresat rapid și a marcat două goluri în două minute, până la pauză, reușind să anuleze avantajul psihologic al francezilor.
Toate câștigătoarele Campionatelor Europene de Futsal
- 1996: Spania
- 1999: Federația Rusă
- 2001: Spania
- 2003: Italia
- 2005: Spania
- 2007: Spania
- 2010: Spania
- 2012: Spania
- 2014: Italia
- 2016: Spania
- 2018: Portugalia
- 2022: Portugalia
Spania este cea mai titrată țară din istoria Europenelor de Futsal, cu șapte trofee câștigate.
Pe locul doi se regăsesc, la egalitate, Italia și Portugalia, care a dominat recent fotbalul în sală.
Locul trei este ocupat de Federația Rusă, cu un titlu și alte șase finale pierdute, dintre care patru, în favoarea ibericilor.
Ucraina primește „mențiune” în istoria Europenelor de fotbal în sală, jucând două finale, în 2001 și în 2003.
În cei treizeci de ani de istorie, Europeanul de Futsal a văzut doar cinci țări calificate în marile finale: Spania, Federația Rusă, Italia, Portugalia și Ucraina.