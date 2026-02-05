de Dan CHILOM

FCSB ocupanta locului 11 în acest moment, joacă împotriva Botoșaniului, formația antrenată de Leo Grozavu, care ocupă pe poziția a șase. Moldovenii au condus ostilitățile în Superligă o bună perioadă de timp a sezonului regular, dar acum sunt într-un picaj abrupt, iar azi vom afla dacă picajul se oprește, sau continuă chiar până în play-out.

Statistica dintre cele două echipe a născut multe controverse de-a lungul anilor, însă, în ultima perioadă, Botoșaniul a reușit să se impună în ultimele meciuri de pe propriul teren împotriva “roș-albaștrilor”.

În deplasare, pe terenul FCSB-ului, Botoșani a scos ultimul punct în 2020, acum 6 ani.

FCSB - FC Botoșani, joi, de la 20:30! Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Echipe probabile:

FCSB: Popa – Cretu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Cisotti – Miculescu, Olaru, Thiam – Birligea

Popa – Cretu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Cisotti – Miculescu, Olaru, Thiam – Birligea Botosani: Anestis – Pavlovic, Miron, Diaw, Cret – Aldair, Petro – Cimpanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

Casele de pariuri oferă FCSB-ului o cotă destul de mare: 1.74

Egalul are o cotă de 3.70

Botosani - 5.70

În ultimele 10 partide directe, bucureștenii conduc cu 7-2 la meciurile directe.

Charalambous îl conduce pe Leo Grozavu cu 2-1 la meciurile directe.

FC Botoșani a învins în ultima partidă, scor 3-1, în Septembrie 2025, pe propriul teren.

Arbitrul partidei de azi este Călin Iulian.

Sugestia Sport.ro: 1 solist