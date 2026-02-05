După o răsturnare spectaculoasă de scor, pe finalul partidei, Dinamo a plecat de la Constanța cu trei puncte mari și a urcat, temporar, pe locul doi în Superligă, cu 48 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid.

Alexandru Pop a fost cel care a marcat golul victoriei pentru Dinamo. Introdus pe finalul partidei de Zeljko Kopic, atacantul a dat o nouă lovitură și a reușit să aducă puncte prețioase pentru echipa sa.

Basarab Panduru știe cum s-a decis Farul - Dinamo 2-3: ”Aici s-a făcut diferența”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, crede că schimbările făcute de cei doi antrenori au făcut diferența în această partidă. Pe lângă Pop, care a marcat golul victoriei, și Danny Armstrong s-a numărat printre jucătorii lăudați de Panduru din tabăra ”câinilor”.

„Părea meciul echilibrat, s-a dus în favoarea Farului până într-un anumit punct. Probabil că aici diferența au făcut-o jucătorii care au venit de pe bancă la Dinamo, în bine, și cei de la Farul, în rău. Sau mai puțin bine, ca să nu zic rău.

Armstrong este bun, pe când în partea cealaltă Cojocaru și Markovic nu ating mingea. Markovic nu a jucat mult timp, vreo 5-6 etape, Cojocaru cred că are 12 minute în ultimele două etape. N-au adus nimic”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Aflate la egalitate de puncte, Dinamo și Rapid pot fi depășite în fruntea clasamentului de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga meciul cu Oțelul Galați de joi.

În următoarea etapă, Dinamo va avea un meci important, chiar împotriva celor de la Universitatea Craiova. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2.