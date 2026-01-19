Fostul selecționer al României nu duce lipsă de opțiuni după experiența din Polonia. Deși a părăsit banca tehnică a celor de la Legia Varșovia pe 31 octombrie 2025, tehnicianul este în centrul unor negocieri intense pe mai multe continente. Cea mai discutată pistă rămâne Al Shabab, formație din Arabia Saudită pe care a pregătit-o în trecut și Marius Șumudică. Mutarea este însă condiționată de situația complicată a actualului antrenor, spaniolul Imanol Alguacil, care are o clauză de reziliere prohibitivă, de 10 milioane de euro.



„Mi-e greu să mă pronunț (n.r. dacă e ceva cu Al-Shabab). Sunt discuții, au fost și în perioada în care eram la Legia, după ce am plecat și acum. Nu sunt genul… până nu semnezi un contract… Am mai multe discuții, am două discuții din Europa, una e foarte… sunt și din Golf, dar și din China.



Sunt două discuții din zona Golfului, să sperăm că poate se va concretiza ceva. În vară, eu eram 90% înțeles cu Al-Taawoun și în ultima clipă s-a schimbat toată conducerea. Am zburat acolo și am fost convins de ce am văzut. Am avut un acord dat cu ei și eram înțeles. A căzut și așa a fost destinul, apoi am ajuns la Legia. Nu regret. A fost o ofertă concretă din Turcia pe care am refuzat-o. Mai este o discuție în Belgia care încă este deschisă”, a spus Edward Iordănescu, potrivit Digisport.



Dezastru la Varșovia după plecarea românului



Plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia pare să fi aruncat echipa într-o criză profundă, validând indirect munca depusă de român în prima parte a sezonului. Dacă sub comanda lui Iordănescu echipa se menținea pe linia de plutire, după demisia acestuia din toamna anului trecut, polonezii s-au prăbușit.



În prezent, Legia ocupă un rușinos loc 17 din 18, poziție direct retrogradabilă, având doar 19 puncte acumulate în 18 etape. Mai mult, fosta campioană a Poloniei nu a reușit nicio victorie în campionat de la despărțirea de antrenorul român, singurul succes fiind înregistrat în Conference League, 4-1 contra modestei Lincoln Red Imps.

