CSO Voluntari s-a calificat fără prea multe emoţii în sferturile de finală ale Cupei CEV la volei feminin, după ce a învins echipa poloneză Moya Radomka Radom, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-19, 27-29, 25-18), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Bucureşti, în manşa secundă a returului play-off-ului.

CSO Voluntari este a doua echipă din România care s-a calificat în sferturile de finală, după CS Volei Alba Blaj, care a provenit din Liga Campionilor.

Cele două formații românești se vor duela în dublă manșă (17-19 februarie și 24-26 februarie) pentru un loc în semifinale!

CSO Voluntari, 3-2 și 3-1 cu Moya Radomka Radom în play-off

Echipa ilfoveană, care câştigase şi în Polonia, cu 3-2, a obţinut victoria în Capitală după o oră şi 49 de minute.

Nicole van de Vosse (vezi galeria foto), cu 24 de puncte, a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor. Nikola Radosova s-a remarcat cu 14 puncte, iar Georgiana Popa a reuşit 13 puncte.

De la Radomka Radom s-a evidenţia Dagmara Dabrowska, autoare a 14 puncte.

Volei Alba Blaj, din grupele CEV Champions League în sferturile CEV Cup

CS Volei Alba Blaj s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei CEV la volei feminin, după ce a învins echipa franceză Volero Le Cannet cu scorul de 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-19), miercuri seara, pe teren propriu, în ultimul său meci din Grupa A a Ligii Campionilor.

Campioana României a obţinut victoria după o oră şi 49 de minute şi s-a clasat pe locul al treilea în grupă, performanţă care îi asigură continuarea în Cupa CEV.

În faţa a 1.777 de spectatori prezenţi în Polivalenta Alba-Blaj, cele mai bune de la gazde au fost Vittoria Piani, cu 18 puncte, Drussyla Andressa Felix Costa, cu 19 puncte, Ariana-Cristina Pîrv, cu 13 puncte, Viktoria Ana Trcol, 12 puncte.

De la oaspete s-a remarcat Alina Popova (20 de puncte), informează Agerpres.

VakifBank Istanbul a câştigat grupa, urmată de Savino Del Bene Scandicci, CS Volei Alba Blaj se află pe locul al treilea, cu o victorie (3 puncte), iar Volero Le Cannet a încheiat pe ultimul loc, tot cu o victorie (3 puncte).

Foto: CSO Voluntari/MOYA Radomka Radom