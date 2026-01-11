Edward Iordănescu (47 de ani) nu prea are noroc, în materie de oferte, de când a părăsit naționala României, după Euro 2024.

Se spune, de fapt, că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. Iar dacă ar fi să credem în această zicală, atunci fostul selecționer are partea sa de vină, după cum Sport.ro a explicat aici.

Șomer de peste două luni, fiul „Generalului“ s-a trezit acum pe o listă a candidaților pentru banca tehnică a echipei Al-Shabab Riad. Vorbim despre un colos decăzut, ajuns la retrogradare în Saudi Pro League.

În ceea îl privește pe Edward Iordănescu, prima sa problemă, legată de această oportunitate, a fost dezvăluită de Sport.ro aici. Iar astăzi, presa saudită a venit cu o informație incredibilă care dă peste cap tot ce înseamnă numirea noului antrenor, la Al-Shabab Riad.

