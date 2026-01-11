NEWS ALERT Edward Iordănescu a rămas cu gura căscată: ce i-au zis arabii de la Al-Shabab, incredibil!

Amir Kiarash
Fostul selecționer e pe lista unui club important din Saudi Pro League. Degeaba însă! La ora actuală, totul e pus „pe hold“ la gruparea din Riad.

Edward Iordănescu (47 de ani) nu prea are noroc, în materie de oferte, de când a părăsit naționala României, după Euro 2024.

Se spune, de fapt, că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. Iar dacă ar fi să credem în această zicală, atunci fostul selecționer are partea sa de vină, după cum Sport.ro a explicat aici.

Șomer de peste două luni, fiul „Generalului“ s-a trezit acum pe o listă a candidaților pentru banca tehnică a echipei Al-Shabab Riad. Vorbim despre un colos decăzut, ajuns la retrogradare în Saudi Pro League.

În ceea îl privește pe Edward Iordănescu, prima sa problemă, legată de această oportunitate, a fost dezvăluită de Sport.ro aici. Iar astăzi, presa saudită a venit cu o informație incredibilă care dă peste cap tot ce înseamnă numirea noului antrenor, la Al-Shabab Riad.

Spaniolul Imanol Alguacil vrea să ia și pielea de pe arabi: 10 milioane de dolari!

Potrivit ziariștilor arabi, șefii clubului au fost nevoiți să oprească, deocamdată, negocierile cu cele trei nume pe care le au pe listă pentru banca tehnică. Printre candidați e și Edward Iordănescu.

Explicația opririi tratativelor? Rezilierea contractului actualului antrenor, Imanol Alguacil (foto, sus), a devenit imposibilă, la ora actuală! Asta deoarece spaniolul cere toată suma prevăzută în contract, în cazul unei demiteri: 10 milioane de dolari! 

Imanol Alguacil ar fi transmis că nu va renunța la nici măcar un cent din această sumă, motiv pentru care fanii lui Al-Shabab „au luat foc“. 

Cei care au încheiat un astfel de contract trebuie să fie acum trași la răspundere. E un contract în care antrenorul are un avantaj imens asupra clubului. Practic, el e șeful în această relație contractuală, având în vedere despăgubirea la care are dreptul, în caz de schimbare din funcție. E normal să fie prevăzută o sumă în contract pentru rezilierea înainte de termen, dar nici chiar așa“, a scris un suporter pe rețelele de socializare.

Așadar, Edward Iordănescu mai are de așteptat! Pentru că, în acest moment, telenovela schimbării lui Imanol Alguacil e departe de final, la Al-Shabab.

