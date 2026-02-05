Atacantul român a jucat pentru Deportivo la Coruna între 2016 și 2018 și a avut la echipa din Spania una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.

Echipe importante din Europa au pus ochii pe Florin Andone la momentul respectiv, iar în cele din urmă s-a transferat la Brighton, în Premier League, în vara lui 2018.

Florin Andone: „A venit o ofertă de 17 milioane de euro”

Jucătorul lui Atletico Baleares, formație din liga a patra din Spania, a vorbit despre cea mai bună perioadă a carierei sale.

Florin Andone a dezvăluit că în 2017 Deportivo la Coruna a refuzat o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și nu l-a lăsat să plece după un sezon fabulos în Spania: 12 goluri și trei assist-uri în 39 de partide jucate în toate competițiile.

„După acel sezon (n.r. 2016/2017), o mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier league, Olympiacos, Galatasaray, Sporting, Lazio Roma, Fiorentina, echipa din China care plăteau sume exorbitante. Dar aveam clauza de 30.000.000 de euro, iar Deportivo nu voia să mă vândă.

Am vorbit cu clubul și am spus că nu este nicio problemă: 'Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit la club, dar trebuie să-mi dați o mărire de salariu pentru că alte cluburi îmi oferă salariul dublu'. Deportivo a spus nu, așa că am intrat într-un ciclu de certuri și am cerut să plec.

A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că avea Cordoba 30% dintr-un viitor transfer. În ultima zi a perioadei de transferuri aveam totul închis și Deportivo îl avea pregătit de transfer pe Guido Carrillo.

Dar acesta a marcat două sau trei goluri într-un meci pentru Monaco și nu a mai plecat. Transferul meu a picat în ultimul moment”, a spus Florin Andone, potrivit presei din Spania.

Florin Andone a fost transferat de Deportivo La Coruna de la Cordoba, în 2016, pentru 5,7 milioane de euro, iar după două sezoane de excepție la fosta campioană a Spaniei a prins transferul carierei, la Brighton, în Premier League.

”Pescărușul” l-a împrumutat la Galatasaray și Cadiz, iar în 2022 a fost cedat definitiv la Las Palmas. A mai urmat Eldense, iar din 2024 joacă pentru Atlético Baleares.

18 goluri și 6 pase decisive a înregistrat atacantul, în 69 de meciuri oficiale, la Deportivo la Coruna, pentru care a evoluat între iulie 2016 și iulie 2018.

200.000 de euro este cota sa pe Transfermarkt, după ce a ajuns să joace pentru Atletico Baleares în liga a patra spaniolă.

