"Nu ma intereseaza cine ma suna!" LOVITURA pentru nationala Germaniei?! Klopp a anuntat ce face dupa ce PLEACA de la Liverpool

Jurgen Klopp (53 ani) stie clar ce va face dupa ce pleaca de la Liverpool.

Antrenorul german, al carui nume a fost asociat cu nationala Germaniei de fotbal, mai ales dupa ce Low a anuntat ca va pleca de pe banca tehnica dupa EURO 2020, planuieste sa ia o pauza dupa experienta Liverpool.

Intr-un interviu pentru BILD, Klopp a dezvaluit ce va face, spre dezamagirea fanilor care visau sa il vada pe banca nationalei.

"Anul sabatic se va intampla in mod clar, fara dubiu. Daca nu mai castigam meciuri in Premier League si gandirea patronilor se schimba, imi iau un an liber. Nu exisa dubii.

Asta este un acord pe care il am cu familia mea, si probabil va fi si cu medicul meu. Un lucru este clar: cand termin la Liverpool, imi voi lua un an liber. Nu trebuie sa ma sune nimeni, nici macar dupa patru luni, nici dupa sase. Nu ma intereseaza cine ma suna: va fi o pauza de un an!", a spus Klopp pentru sursa citata.

Jurgen Klopp are contract cu Liverpool pana in 2024 si este deja de cinci ani si jumatate pe banca clubului din Premier League. 'Cormoranii' nu trec prin cel mai bun moment din sezon, insa datorita performantelor reusite in sezonul trecut e putin probabil ca sefii sa il demita.