Liverpool a pus ochii pe unul dintre cei mai promitatori jucatori din Premier League! Cine este fotbalistul cu care Klopp vrea sa-si betoneze apararea

Echipa condusa de Jurgen Klopp a avut mari probleme cu accidentarile in sezonul actual, cel mai afectat compartiment fiind cel defensiv.

Sansele la campionat pentru Liverpool fiind aproape nule, "cormoranii" se gandesc deja la campania de achizitii din vara. Un nume nou aparut pe lista clubului este Ben White de la Brighton, un fudas englez in varsta de 23 de ani, conform celor de la Liverpool Echo.

Acestia mai sustin ca aparatorul englez a fost urmarit inca de anul trecut de Liverpool, insa el evolua sub forma de imprumut in Liga a 2-a engleza la Leeds, iar Klopp si conducerea clubului au asteptat sa-l vada la treaba in Premier League.

In actuala stagiune, White a bifat 25 de meciuri pentru Brighton, fiind om de baza in defensiva echipei conduse de Graham Potter. Liverpool se afla pe locul 6 in Premier League, la 22 de puncte distanta de Manchester City, ocupanta primului loc, cu 12 etape inainte de incheierea campionatului, care are insa un meci mai mult disputat.

"My only concern is that Liverpool is a step up"

Ben White could "sink or swim" if he comes to Anfield reckons former Reds defenderhttps://t.co/7HP0Fffgsx pic.twitter.com/TZFC8uRqSP — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 25, 2021