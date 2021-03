Jurgen Klopp, resemnat cu sansele lui Liverpool sa intre in Top 4 in Premier League! "Imi place sa fiu optimist, dar facem greseli copilaresti"

Antrenorul neamt al lui Liverpool crede ca ii va fi extrem de dificil echipei sale sa prinda top 4 in Premier League.

Liverpool este pe locul 6 in Premier League si are sanse din ce in ce mai mici de a prinde top 4 si implicit calificarea in sezonul urmator al Champions League. Intr-un interviu acordat pentru Bild, Klopp a vorbit despre jocul echipei, dar si despre greselile copilaresti care au dus echipa in aceasta situatie.

"Adversarul nu are nevoie de multe sanse impotriva noastra, pentru ca facem greseli mari, copilaresti. Pe de alta parte, ne cream o multime de ocazii, noi suntem pe locul 2 intr-un clasament al ocaziilor create, dupa Manchester City, dar nu reusim sa le materializam. Cu aceasta problema ne-am confruntat de-a lungul intregului sezon competitional. Va fi dificil sa intram in grupele Ligii prin intermediul campionatului. Pe langa asta, de obicei este foarte greu sa castigi Champions League intr-un sezon in care ai parte de foarte multi jucatori accidentati.



Ar insemna o pierdere financiara imensa. Sunt constient ca la orice club de fotbal din lume as fi fost tras la raspundere pentru situatia actuala, acest lucru este complet normal, este vorba despre o afacere. As accepta asta imediat, dar este diferit aici, in Liverpool. Proprietarii nostri, directorul sportiv, chiar si jucatorii: nimeni nu se indoieste de nimeni aici. Am acceptat situatia pentru noi insine si ne-am straduit sa avem parte de un parcurs cat mai bun" , a spus Jurgen Klopp pentru Bild.

Pentru englezi singura salvare a sezonului ar insemna un nou triumf in Champions League, fapt care le-ar aduce si calificarea directa in editia urmatoare a competitiei si ar spala rusinea din campionat, unde distanta fata de liderul Manchester City este de 25 de puncte.