Jurgen Klopp a facut marele anunt cu privire la viitorul sau la Liverpool! Ce spune despre preluarea nationalei Germaniei dupa Campionatul European

Jurgen Klopp o pregateste pe Liverpool din 2015, perioada in care a reusit sa castige primul titlu al echipei din istoria Premier League.

Dupa ce Federatia Germana a anuntat ca Joachim Low nu va mai continua pe banca echipei nationale dupa Campionatul European din vara, multe institutii de presa au avansat numele lui Jurgen Klopp ca principal favorit in inlocuirea actualului selectioner. Perioada dificila pe care o traverseaza Liverpool a dus la aceste speculatii, iar anumite zvonuri il dadeau plecat pe Klopp de la campioana Angliei inca dinainte de finalul sezonului, insa se pare ca antrenorul a avut o intalnire cu sefii clubului si s-a ajuns la o intelegere pentru continuarea colaborarii.

Klopp a vorbit despre zvonurile care il dau plecat la nationala si a anuntat ce vrea sa faca din sezonul urmator. "Daca sunt disponibil pentru acest job dupa aceasta vara? Nu. Mai am trei ani de contract la Liverpool. Cand semnezi un contract trebuie sa-l indeplinesti. Altcineva va prelua postul si sunt sigur ca Federatia Germana are de unde alege, va gasi cea mai buna solutie", a spus Klopp, antrenorul campioanei en-titre a Angliei.

Managerul lui Liverpool a vorbit si despre criza de forma pe care o traverseaza echipa si ce ii da sperante pentru viitor. "In ce imi pun increderea? Calitatea jucatorilor. Nu am nici cel mai mic dubiu in privinta asta. Vom lupta pana la final", a mai spus Klopp inaintea partidei retur cu RB Leipzig.