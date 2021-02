Cautati salteaua gonflabila: cade Liverpool! Criza pentru campioana lui Klopp: 4 infrangeri la rand in Premier League! A batut-o si rivala din oras! AICI: ce s-a intamplat cu Everton

Liverpool sufera teribil in 2021!

Campioana din sezonul trecut a fost invinsa pentru a 4-a oara la rand in Premier League si a fost egalata de Everton la puncte. Titlul e pierdut: City are 16 puncte avans si un meci mai putin jucat. Marele semn de intrebare e legat de prezenta in grupele Champions League sezonul viitor.

Liverpool a luat gol repede in derby-ul din oras cu Everton. Richarlison a marcat din pasa lui James Rodriguez. Cu Mane, Firmino si Salah in teren tot meciul, echipa lui Klopp n-a putut sa muste decisiv. Pe final, islandezul Sigurdsson a facut 2-0 din penalty, in minutul 83!

Pana azi, Everton nu mai castigase de 20 de meciuri in fata lui Liverpool!



Cum arata acum clasamentul din Premier League in partea superioara:

Cum s-au bucurat jucatorii de la Everton dupa meci:

Everton celebrate beating Liverpool at Anfield for the first time in 21 years ???? pic.twitter.com/91lcFQmyPt — Soccer AM (@SoccerAM) February 20, 2021





