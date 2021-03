Lasati suporterii pe stadioane! :) Anfield, teren STRAIN pentru Liverpool de sase meciuri! Inca o infrangere pentru Klopp

Liverpool a fost invinsa de Fulham pe Anfield Road in etapa cu numarul 27 din Premier League.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Mario Lemina in ultimul minut al primei reprize cu un sut la coltul lung din marginea careului de 6 metri.

Le but de ???????? Mario Lemina vs Liverpool ! pic.twitter.com/JoiDhgC55c — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 7, 2021

Este a sasea infrangere consecutiva pe teren propriu pentru Liverpool in Premier League. Echipa lui Klopp are 6 infrangeri in ultimele 7 etape in Premier League si se afla pe locul 7 la 4 puncte distanta de ocupanta locului 4 Chelsea, dar are si un meci in plus.

Mai mult, cu aceasta infrangere Liverpool a egalat un record negativ vechi de 69 de ani. 'Cormoranii' au legat pentru prima data din sezonul 1951-1952 8 meciuri consecutive fara victorie pe teren propriu in campionat.

Echipa antrenata de Jurgen Klopp nu a castigat niciun meci pe Anfield in 2021.