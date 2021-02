Jurgen Klopp poate pleca de la Liverpool! El a fost anuntat ca viitorul selectioner al Germaniei 

Antrenorul lui Liverpool este favorit sa il inlocuiasca pe Joachim Low.

Presa germana scrie ca Jurgen Klopp (53 ani) va fi noul selectioner al Germaniei, urmand sa il inlocuiasca pe Joachim Low, dupa Cupa Mondiala din 2022. Klopp mai are contract cu Liverpool pana in 2024 si le-a adus "cormoranilor" primul titlu in Premier League dupa 30 de ani (2019-2020), un trofeu Champions League (2018-2019), o Supercupa a Europei (2019) si Campionatul Mondial al Cluburilor (2019), dar ar fi nemultumit de politica de transferuri si de calitatea lotului.

Publicatia Bild scrie ca antrenorul ar putea sa plece de la Liverpool vara viitoare, apoi sa isi sase luni de pauza, pana dupa incheierea Mondialului din Qatar (21 noiembrie - 18 decembrie 20202), pentru ca apoi sa devina selectioner si sa conduca Germania la Campionatul European din 2024, gazduit chiar de tara sa. Klopp o antreneaza pe Liverpool din 2015, iar inainte le-a mai pregatit pe Mainz (2001-2008) si Borussia Dortmund (2008-2015), cu ultima castigand doua titluri in Bundesliga si jucand finala Champions League, in 2013.

Joachim Low (61 ani) a ocupat postul de antrenor secund al nemtilor, intre 2004 si 2006, si a contribuit la castigarea medaliei de bronz la Cupa Mondiala din 2006. Ulterior, el a devenit selectionerul Germaniei, in 2006, dupa plecarea lui Jurgen Klinsmann, castigand Cupa Mondiala din 2014, Cupa Confederatiilor din 2017, medalia de bronz la Mondialul din 2010 si a fost vicecampion european in 2008. In ultimii ani, Low a fost ofertat de cluburi importante, precum Bayern Munchen, Chelsea, Arsenal sau Real Madrid, dar a ales sa ramana pe banca Germaniei si a devenit, in 2020, cel mai longeviv selectioner din istoria fotbalului.

Desi a calificat echipa fara probleme la Euro 2020, unde va juca cu Portugalia, Franta si Ungaria, lui Low i s-a cerut demisia, dupa 0-6 in fata Spaniei in Nations League 2020-2021, a doua cea mai mare infrangere din istoria nationalei germane. In grupa de calificare pentru CM 2022, Germania face parte din Grupa J, alaturi de Romania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.