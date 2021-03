Liverpool, IN COMA pe Anfield! Echipa lui Klopp pierde pentru PRIMA DATA in istorie cinci meciuri consecutive si risca sa NU prinda locurile de Champions League: Liverpool 0-1 Chelsea

Liverpool a pierdut pe teren propriu cu Chelsea in etapa cu numarul 29 din Premier League.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Mason Mount in minutul 42 cu o executie superba din marginea careului care nu i-a dat nicio sansa lui Alisson.

Este a cincea infrangere consecutiva suferita de echipa lui Klopp pe teren propriu in Premier League dupa 0-1 cu Burnley, 0-1 cu Brighton, 1-4 cu Manchester City si 0-2 cu Everton. Este pentru prima data in istorie cand clubul de pe Anfield Road trece printr-o asemenea serie in campionat.

Campioana Angliei a tras un singur sut pe poarta lui Mendy, iar acela a venit abia in minutul 85 cand Wijnaldum a reluat cu capul o centrare din partea dreapta.

In urma acestui rezultat Liverpool se afla pe locul 7 cu 43 de puncte dupa 27 de etape, la 4 puncte in spatele lui Chelsea care ocupa pozitia a patra, ultima care duce in UEFA Champions League.