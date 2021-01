BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Ce se intampla cu transferul lui Fabbrini de la Dinamo: "L-a sunat Cortacero!" Ce vrea sa faca jucatorul

Diego Fabbrini (30 de ani) are oferta de la CFR si vrea sa plece la Cluj!

Agentul italianului, Florin Manea, spune ca Fabbrini e neplatit de 5 luni. DDB il vrea in continuare la Dinamo, dar fostul jucator de la Watofrd si Birmingham nu e convins ca problemele cu banii se vor rezolva.

Fabbrini e o problema pentru 'caini'. Daca-l lasa sa plece liber, Dinamo trebuie sa achite 200 000 de euro catre TSKA Sofia, bani de care clubul nu dispune in acest moment. Nici lui Fabbrini nu-i convine solutia, pentru ca asta ar insemna ca nu mai poate semna un contract in Romania, conform clauzelor din contract. Manea si Fabbrini vor sa ajunga la un acord cu Dinamo, in baza caruia italianul cu o aparitie in nationala sa poata pleca fie gratis, fie pe o suma foarte mica la campioana ultimilor 3 ani.

"Fabbrini a depus un memoriu, are 5 luni restanta. Au fost niste discutii cu DDB in care i s-au propus anumite variante. Poate pierdeam niste bani, dar castigam mai tarziu. Am fost de acord cu ce s-a propus, problema e ca nu exista incredere, poate o sa ne gasim din nou in situatia asta peste 5 luni. Fabbrini a renuntat la bani, a renuntat si pe timp de Covid la jumatate din salariu. Acum trebuie sa renunte la bani din nou. Nu prea mai au incredere nici Diego, nici familia lui.

Trebuie sa se gaseasca o solutie, DDB sa inteleaga ca nu-si permite sa gandeasca doar cu sufletul si sa-l lase sa plece transfer unde o fi. Avem din decembrie oferta CFR-ului. Mai au rabdare, dar nu stiu cat timp. Dinamo e incurcata cu TSKA Sofia. Daca il pierde liber pe Fabbrini, au de dat bani multi la TSKA. Noi nu vrem asta, nu vrem sa facem rau clubului. Fabbrini s-a simtit bine la Dinamo. Variantele ar fi fie sa-l dea gratis, fie pe o suma modica. Fabbrini a vorbit cu Cortacero, dar din ce zice Cortacero nu s-a intamplat niciodata nimic. Fabbrini a discutat cu familia si ar fi mai bine pentru el sa dea curs ofertei de la CFR", a spus Manea pentru www.sport.ro.