Asta e BIJUTERIA de care Becali NU se desparte: evaluat la peste 10 milioane de euro, Gigi nici nu se gandeste sa vanda: "Asta si clubul vor ramane in veci ai lui Becali"

Gigi Becali continua sa foloseasca palatul din Piata Victoriei drept birou, insa fara fastul din anii precedenti.

Becali are vizite regulate la resedinta sa de lucru din centrul capitalei. Acolo se intalneste cu presa pentru interviuri, dar si cu cei prin intermediul carora isi coordoneaza actiunile caritabile. Becali a luat decizia de a cumpara palatul de pe Aleea Alexandru dupa ce a preluat clubul Steaua, transformat ulterior in FCSB.

Cladirea a devenit rapid casa celor mai importante evenimente non-fotbal din viata echipei. La Palat si-a purtat Becali marile razboaie prin intermediul media, tot acolo i-a semnat pe cei mai importanti jucatori si antrenori, pe care i-a prezentat apoi lumii in conferinte fastuoase. Patronul FCSB i-a avut ca invitati la palat pe sefii cluburilor impotriva carora Steaua a jucat in Champions League, dar si pe Jose Mourinho, in perioada in care acesta antrena la Inter. Tot la palat s-au tinut cele mai importante negocieri, cu Becali fortand pentru plecari sau achizitii.

In prezent, edificiul este cotat la peste 10 milioane de euro. Becali a primit numeroase oferte pentru a-l ceda, insa nici n-a vrut sa auda. Zvonurile s-au intensificat in perioada in care Becali era inchis. Raspunsul sau a fost categoric: "Sa-si ia oricine gandul. palatul si clubul Steaua vor ramane in familia mea indiferent ce se intampla cu mine!"

Casa Manu-Auschnitt a fost construita dupa planurile unui arhitect celebru, Grigore Cerchez, pentru juristul Ioan Manu. Lucrarile au fost gata in 1915. Cladirea este copia palatului Biron din Paris, unde acum functioneaza Muzeul Rodin. In 1932, Casa Manu este vanduta catre Max Auschnitt. Dupa instaurarea comunismului, inclusiv fostul prim-ministru Petru Groza a locuit in ea.

Palatul s-a transformat in caza de oaspeti dupa moartea demnitarului comunist, apoi a fost ambasada a Argentinei la Bucuresti. Revenita in proprietatea familiei Auschnitt dupa Revolutie, casa a fost vanduta in 2006 lui Gigi Becali in schimbul a 7 milioane de euro. Becali a restaurat-o in baza planurilor originale.

Astazi, palatul este loc de oprire pentru turistii care se plimba prin centrul Capitalei pe jos sau cu autobuzul descoperit care face turul obiectivelor din Bucuresti. Vremurile in care fiica primului proprietar plangea pentru ca palatul e la capatul Caii Victoriei, deci mult prea departe de centru, sunt departe. Din ce in ce mai departe sunt si zilele in care Becali umplea curtea de jurnalisti sau de jucatori pentru evenimentele care deschideau jurnalele de sport si emisiunile de analiza. Becali s-a intors la discrietie.

In prezent, nici macar persoanele cu posibilitati reduse, altadata prezente in numar mare la poarta palatului pentru a obtine ajutor din partea lui Becali, nu mai vin sa-l astepte pe patronul FCSB in fata portilor uriase de fier.