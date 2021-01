BREAKING NEWS | "Are acum oferta pe masa!" Pablo Cortacero poate sa o vanda pe Dinamo! Ce PROFIT ar face dupa 6 luni de TEROARE in Stefan cel Mare: "E un moment oportun"

Pablo Cortacero a preluat pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo in luna august a anului trecut.

La aproape sase luni distanta, Pablo Cortacero are o oferta concreta pentru a vinde actiunile de la Dinamo, si mai mult, ar putea face si profit.

Florentin Petre, fost mare jucator la Dinamo, sustine ca spaniolul are oferta pe masa si ar putea sa isi scoata toti banii pe care i-a bagat la echipa, plus aproximativ 500.000 de euro.

"Stiu foarte bine ca a avut o oferta sa isi recupereze banii inapoi, plus inca jumatate sa cedeze actiunile. Nu a vrut. In cateva luni de zile sa castigi aproape dublu cat ai bagat, mie mi se parea un moment oportun sa te ridici de la masa si sa mergi mai mai departe.

Si acum cred ca are oferta pe masa. I se dadeau banii investiti plus inca 400.000 sau 500.000 de euro ca sa cedeze actiunile. Daca nu esti in stare sa conduci, lasa-l pe altul. Din ce vad, altele sunt obiectivele acolo", a dezvaluit Florentin Petre pentru realitateasportiva.net.

Florentin Petre: "Majoritatea jucatorilor isi cer drepturile pe tot contractul. E dezastru total!"

Fostul mijlocas din Stefan cel Mare spune ca Pablo Cortacero face tot posibilul sa bage Dinamo in faliment:

"Situatia este dramatica din toate punctele de vedere. Am vazut ca le-au plecat majoritatea jucatorilor. Din ce vad, acesti baieti din Spania, mai ales cel care care a cumparat actiunile, face tot posibilul sa bage clubul in faliment.

Majoritatea jucatorilor isi cer drepturile pe tot contractul. Asta inseamna dezastru total. Daca merg toti la FIFA si la TAS, situatia va fi complicata. Cine stie ce obiective a avut. Din ce se scrie, e director la 11 societati la care obiectivul e acelasi", a mai spus Florentin Petre, potrivit sursei citate.