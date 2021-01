Dortmund i-a gasit inlocuitor lui Haaland! Este fratele mai mic al unui fotbalist din Liga 1! Mino Raiola, gata sa negocieze TRANSFERUL: "Bundesliga se potriveste jocului meu"

Borussia Dortmund ar putea sa il piarda pe Erling Haaland din vara, insa nemtii i-au gasit deja inlocuitor.

Erling Haaland este asaltat cu oferte de la cele mai puternice cluburi din lume. Ultima intrata pe fir este chiar Barcelona, care ar urma sa faca o oferta pentru atacantul norvegian in vara.

Borussia Dortmund ii cauta inlocuitor lui Haaland si jurnalistii din Olanda au facut marele anunt.

Este vorba de Brian Brobbey, fratele de 18 ani al lui Kevin Luckassen (27 de ani, Viitorul Constanta).

Brobbey evolueaza in prezent pentru Ajax si il are ca impresar pe Mino Raiola, acelasi agent care il reprezinta si pe Erling Haaland.

???? BRIAN BROBBEY PER HAALAND?

????️ @OriolDomenech: ???? "Li diuen el nou Lukaku i Raiola, el seu representant, ja va comunicar a l'Ajax que no renovarà" ???? "Els rumors apunten que el pot col·locar al Dortmund quan Haaland se'n vagi aquest estiu"#OnzeE3 pic.twitter.com/eq5zLoBuFy — Onze (@OnzeTv3) January 12, 2021

Raiola i-ar fi informat deja pe oficialii lui Ajax ca Brobbey nu va mai semna un nou acord. Tanarul atacant a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru Goal, la finalul anului trecut, ca isi doreste sa joace in Bundesliga in viitorul apropiat.

"As prefera sa merg in Germania, pentru ca Bundesliga se potriveste cel mai bine jocului meu.

La fel ca la Ajax, tinerele talente chiar au sansa acolo. In Anglia, puteti vedea ca se cumpara multi jucatori cu care trebuie sa te bati, nu au timp sa te astepte sa cresti", spunea Brobbey, pentru Goal.com.

9 goluri si 2 assist-uri are Brian Brobbey in 15 meciuri jucate pentru Ajax in acest sezon. Transfermarkt il evalueaza la 4 milioane de euro.