Mesajul de despartire al lui Donnarumma de AC Milan. "Unele alegeri sunt dificile, dar fac parte din maturizarea unui barbat"

Campionul european se desparte oficial de AC Milan, echipa pentru care a debutat la 16 ani si al carui caputan a fost in ultimul an.

Gianluigi Donnarumma (22 ani) a terminat pe locul secund in Serie A cu AC Milan si a castigat Euro 2020, impreuna cu nationala Italiei, dupa ce a reusit sa apere doua penalty-uri in finala de pe Wembley si a primit distinctia de "Jucatorul Turneului". La miezul noptii, portarul a postat un mesaj pentru fanii milanezi, ce marcheaza despartirea sa de clubul la care a debutat la 16 ani, in 2015.

Dupa mai bine de doi ani de negocieri, agentul Mino Raiola a anuntat ca nu s-a inteles cu AC Milan pentru semnarea unui nou contract, diferenta dintre cerere si oferta fiind prea mare. Cel mai probabil, italianul va semna in saptamanile urmatoare cu PSG, care i-a oferit o remuneratie de 12 milioane de euro pe sezon, cu 4 milioane de euro mai mult decat cea mai mare suma pusa pe masa de Milan.

Desi a vrut sa plece intr-un mod elegant, goalkeeperul cu 251 de meciuri in Serie A si cu 33 de selectii pentru "Squadra Azzurra" a fost luat in colimator de fanii lui AC Milan, care l-au acuzat ca este mercenar si ca nu este atasat de clubul ce l-a promovat in fotbalul mare si care l-au poreclit "Dollarumma", pentru a accentua atasamentul sau fata de bani. Milan l-a transferat deja pe Mike Maignan, pentru care i-a platit lui Lille 13 milioane de euro, si ii mai are in lot pe Ciprian Tatarusanu si Alessandro Plizzari. La Paris, Donnarumma ii are contracandidati pe post pe Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier si Alphonse Areola.

"Unele alegeri sunt dificile, dar fac parte din maturizarea unui om. Am ajuns la AC Milan cand eram putin mai mult decat un copilas. Timp de opt ani, am purtat acest tricou cu mandrie, ne-am luptat, am suferit, am castigat, am plans, ne-am bucurat, impreuna cu coechipierii mei, antrenorii mei, toti cei care au facut si ei fac parte din club. Impreuna cu fanii nostri, care fac parte integranta din ceea ce a fost o familie de mai mulți ani.

In tricoul 'rossonero' am obtinut, de asemenea, repere personale importante, cum ar fi debutul la 16 ani in Serie A. Am trait ani extraordinari pe care nu-i voi uita niciodata. Acum a sosit momentul sa ne luam la revedere, o alegere care nu a fost usoara, intr-adevar, si cu siguranta o postare nu este suficienta pentru a o explica. Sau poate nici macar nu poate fi explicata, deoarece sentimentele cele mai profunde cu greu pot fi traduse în cuvinte.

Ce pot sa spun este ca uneori este corect sa alegi sa te schimbi, sa faci fata diferitelor provocari, sa cresti, sa te completezi. Toti 'rossonerii' pe care i-am intalnit, de la prima pana la ultima zi, vor ramane intotdeauna in inima mea ca o parte importanta, intr-adevar fundamentala a drumului vietii care m-a facut cine sunt acum.

Ii doresc lui Milan toate succesele posibile si fac urarile din inima, pentru afectiunea care ma leaga de aceste culori, un sentiment pe care distanta si timpul nu le vor putea sterge", a fost mesajul lui Donnarumma, postat pe contul sau de Instagram.