"Nu am inteles nimic!" Reactie geniala a lui Donnarumma cand a fost intrebat de motivul pentru care nu s-a bucurat la ultimul penalty: "Am crezut ca am pierdut!"

Italia a castigat Campionatul European dupa ce a invins-o pe Anglia

Italienii s-au impus la loviturile de departajare in meciul cu Anglia, dupa ce trei jucatori englezi au ratat penalty-urile. Berardi a deschis seria loviturilor, cu o reusita, insa Kane i-a dat rapid replica. Belotti a fost primul jucator care a ratat, iar Maguire a profitat si a dus-o pe Anglia in avantaj.

Bonucci nu a ezitat in fata lui Pickford, iar Rashford nu a reusit sa mentina avantajul englezilor, trimitand in bara. Apoi, Bernardeschi a reusit sa transforme, restabilind egalitatea, iar italienii s-au bucurat din nou cand Donnarumma a aparat sutul lui Sancho. Jorginho a fost ultimul executant al nationalei lui Mancini, insa castigatorul Champions League nu a reusit sa il invinga pe Pickford.

Cu toate astea, Southgate l-a trimis pe pustiul de 19 ani, Saka, sa execute ultima lovitura de la 11 metri, care i-ar fi putut aduce victoria Angliei, dar Donnarumma a fost din nou magistral si a aparat. Reactia portarului italian a devenit ulterior virala, dupa ce a fost surprins fara reactie in momentul in care a aparat penalty-ul lui Saka. Donnarumma nu s-a bucurat si plecase din poarta usor dezamagit, fara sa realizeze ca a adus victoria echipei sale.

Momentul a atras atentia tuturor, iar intr-un interviu pentru Sky Sports, portarul a explicat ce s-a intamplat si de ce nu s-a bucurat initial.

"Nu am inteles nimic, eram la sol cand a ratat Jorginho, m-am gandit ca am pierdut. Apoi dupa parada, am plecat din poarta si verificam ca VAR sa dea unda verde pentru a continua, iar apoi mi-am vazut coechipierii alergand spre mine si atunci am aflat ce se intampla", a spus Donnarumma, citat de AS.

Intrebat despre viitorul sau, dupa ce a ramas liber de contract in urma despartirii de AC Milan, portarul a spus cand va lamuri situatia.

"Voi vorbi despre tot in zilele urmatoare. Pot spune de pe acum ca acele culori, ale lui AC Milan, vor ramane intotdeauna parte din mine. Acum ma bucur de petrecere, iar dupa asta intru in vacanta.

Nu realizez inca ce am reusit sa facem cu totii. Aud vorbindu-se de Balonul de Aur, insa sincer, nu ma gandesc la asta", a adaugat portarul.