Asa ceva nu s-a mai vazut! Donnarumma si-a luat manusi "speciale" pentru a putea avea un avantaj in meciul cu Belgia

Detaliul a fost observat de abia dupa meci de presa.

Italia a reusit sa invinga Belgia cu 2-1 si sa se califice in seminalele Campionatului European, acolo unde va da peste nationala Spaniei, insa un detaliu foarte interesant a fost observat de jurnalisti dupa meciul disputat in sferturile turneului final.

Donnarumma a evoluat cu niste manusi speciale care aveau "tepi" pe ele, iar asta i-a conferit un avantaj, cel putin in momentul in care incerca sa boxeze mingea, astfel incat aceasta nu va mai alune si scapa de sub control in momentul lovirii.



Conform The Sun, manusile se numesc "Predator Pro" si costa 120 de euro, iar pe ele sunt nu mai putin de 288 de tepi, special pentru a ajuta portarii la momentul in care acestia ies pe centrari si incearca sa respinga mingea cu pumnul.