Gol fabulos marcat de Chiesa la capatul unui contraatac de PlayStation! Totul a plecat de la pasa excelenta a portarului Donnarumma

Italia a lovit prima in semifinala cu Spania.

Dupa o prima repriza in care ibericii au fost la conducerea jocului, italienii au reusit sa echlibrize partida in startul partii secunde. Baietii antrenati de Roberto Mancini au marcat in minuul 60, dupa un contraatac fulger, pornit chiar de la Gianluigi Donnarumma si finalizat de Federico Chiesa, extrema de la Juventus.



Faza perfecta de reactie a italienilor aduce aminte de marele Real Madrid, care pe vremea cand avea trio-ul BBC reusea destul de des sa inscrie goluri, dupa ce mingea pornea chiar de la portarul propriu si in doar cateva secunde era in plasa adversa.

Pentru Chiesa este al doilea gol de la acest Campionat European, acesta reusind sa deschisa scorul si in partida din optimi cu Austria, castigata dupa prelungiri de Italia cu 2-1. Extrema de la Juventus a fost dupa Cristiano Ronaldo cel mai constant fotbalist al lui Juve, iar asta se vede si la acest turneu final.