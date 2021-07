Donnarumma, elogiat de unul dintre portarii legendari ai Italiei! "Poate deveni numarul 1 in lume"

Donnarumma a fost decisiv in finala castigata de Italia in fata Angliei.

"Fabrica" de portari ai Italiei continua sa produca, iar ultimul nume care pare destinat pentru a avea o cariera de succes si a deveni un jucator legendar este Gianluigi Donnarumma. In prezent liber de contract, dupa despartirea de AC Milan, acesta este foarte aproape sa se alature celor de la PSG.

Dino Zoff, fostul mare portar al nationalei Italiei l-a laudat de Donnarumma, care a fost decisiv in finala Campionatului European 2020, spunand ca are sanse foarte mari sa devina cel mai bun portar al lumii, avand calitatile necesare pentru asta.

"A fost excelent si reactiv la cele acele doua penalty-uri, la fel ca in semifinala. Si a dat mereu siguranta, a fost sigur, rece. Gigio are calitati indiscutabile. E atletic, are reflexe extraordinare, in plus are aceasta statura de urias. Daca poate deveni numarul unu in lume? Are cu siguranta calitatile pentru asta. Sa asteptam atunci, sa-l urmarim, sa vedem ce poate deveni. Totul va depinde de el. A fost emotionant sa-i vad pe azzurri castigand un Campionat European dupa 53 de ani", a spus Zoff, conform presei din Italia.