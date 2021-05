AC Milan a semnat cu inlocuitorul lui Donnarumma! Sanse tot mai mici pentru Tatarusanu de a juca pentru echipa italiana

AC Milan a transferat un nou portar pentru sezonul viitor.

AC Milan a oficializat primul transfer al verii. Italienii si-au asigurat serviciile lui Mike Maingnan pana in 2026. Portarul a avut un sezon exceptional cu Lille. Pe langa campionatul castigat in fata celor de la PSG, francezul a fost desemnat cel mai bun portar din Ligue1.

In cele 38 de meciuri, fiind utilizat in toate partidele, Maingnan a reusit sa mentina poarta intacta in 21 de meciuri. Didier Deschamps nu a putut ignora evolutiile bune ale acestuia si l-a convocat in lotul pentru Euro.

Donnarumma nu a mai dorit sa isi prelungeasca intelegerea, dupa 6 sezoane in care a fost principalul goalkeeper, asa ca AC Milan a profitat de faptul ca portarul lui Lille era in ultimul an de contract si l-a transferat pentru doar 15 milioane de euro.

Ciprian Tatarusanu, care a ajuns la gruparea de la San Siro anul trecut, are sanse minime, si in urmatorul sezon, sa prinda mai multe aparitii in tricoul rossonerilor. In editia 2020-2021, romanul a aparat doar 5 meciuri pentru AC Milan.

Absorbing the history, ready to defend the future ????⚫ Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro ????⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/PCtQfAGUdP — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021