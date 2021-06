Donnarumma s-ar fi inteles cu PSG! Seicii vor sa-l imprumute pentru a nu-l tulbura pe Navas

Gigi Donnarumma a anuntat ca nu va mai continua la AC Milan din sezonul urmator.

Portarul italian a ales sa nu isi prelungeasca intelegerea cu echipa ce l-a lansat in fotbalul mare. Paris Saint-Germain pare a fi favorita sa il aduca, potrivit jurnalistului britanic Duncan Castles, care spune ca tratativele sunt avansate. Clubul francez ar avea in plan sa il imprumute pe Donnarumma in primul sezon, avand in vedere ca Navas e titular incontestabil pentru moment.

AC Milan i-a adus deja inlocuitor, pe francezul Mike Maignan de la Lille in schimbul a 13 milioane de euro.

Donnarumma a evoluat 6 ani pe San Siro si a strans 251 de partide in tricoul lui AC Milan, timp in care a castigat un singur trofeu: Supercupa Italiei in 2016.

Paris Saint-Germain agree deal with Gianluigi Donnarumma.

May loan Italy international to another club for first season of contract. https://t.co/MRU3pyh6iF pic.twitter.com/cSQToU9jUE — Duncan Castles (@DuncanCastles) June 2, 2021

”Donnarumma a fost un lider si adesea un capitan al echipei. Suporterilor le este greu sa inteleaga ce inseamna sa fii profesionist, sa fii pregatit in orice moment sa schimbi echipa.

Este greu de acceptat, dar trebuie sa ai respect pentru cineva care a oferit atat multe lui AC Milan. Drumurile noastre se despart acum si nu ii pot ura decat toate cele bune”, a transmis Paolo Maldini, pentru Mediaset.

