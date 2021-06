Asteptarea a luat sfarsit! Donnarumma si-a ales destinatia! Detaliile contractului cu noul sau club

Contractul lui Donnarumma cu AC Milan expira la finalul acestui luni, dar portarul le-a comunicat deja oficialilor ca nu va continua pe San Siro, iar conducatorii clubului s-au conformat si l-au adus pe Mike Maignan de la Lille.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Donnarumma se va transfera la PSG, urmand sa semneze o intelegere valabila pana in 2026.

"Gianluigi Donnarumma la Paris Saint-Germain, in curand! S-au inteles la nivel verbal, avocatii lucreaza la contract. Va semna pana in 2026.

PSG planifica sa faca vizita medicala chiar in cantonamentul Italiei, zilele urmatoare" este mesajul postat pe Twitter de Fabrizio Romano.

Gianluigi Donnarumma to Paris Saint-Germain, here we go soon! Verbal agreement confirmed, lawyers at work in the last hours to prepare the contracts. He’s set to sign until June 2026. ???????????? #PSG

PSG are already working to plan for medicals in Italy NT camp in the next days. https://t.co/YsStZFmkvv