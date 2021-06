Secretul uitat al lui Mancini! De ce a fost schimbat Donnarumma in minutul 89

Schimbarea portarului in minutul 89, in meciul cu Tara Galilor, a ridicat cateva semne de intrebare

Roberto Mancini a facut o mutare mai putin neobisnuita. Desi nu avea vreo accidentare, fie ea si minora, portarul Donnarumma a fost schimbat cu Sirigu in minutul 89.

Antrenorul Italiei are un regret major in cariera: a fost convocat in lotul pentru Campionatul Mondial din 1990, jucat acasa, insa nu a bifat nici macar un minut pe teren. Mancini nu a uitat acel moment si astfel vrea sa se asigure ca toti jucatorii lui vor avea macar o prezenta la Euro 2020.