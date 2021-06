Italia, record dupa record! Ce a reusit Donnarumma in meciul cu Austria

Anglia – Germania e marti, de la ora 19:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Gianluigi Donnarumma, portarul nationalei Italiei si viitorul portar de la PSG, a intrat in istorie dupa ce a depasit recordul de 1.143 de minute fara gol primit al campionului european si mondial Dino Zoff, si l-a dus la 1.168.

"Am depasit o legenda, sunt foarte fericit, chiar daca recordurile personale sunt mai putin importante pentru mine, cel mai important e ca echipa sa castige", a spus tanarul portar pentru Sky Sports.

Donnarumma a vorbit si despre meciul castigat in prelungiri cu Austria: "Sa te califici suferind e mai important, pentru ca avem mai multa incredere si am castigat in maturitate."

Italia are in acest moment consecutiv 12 victorii si 31 de meciuri fara infrangere.